Dakar: des centaines de personnes, majoritairement des ressortissants guinéens manifestent contre Alpha Condé

A Dakar, des centaines de personnes, majoritairement des ressortissants guinéens manifestent ce samedi contre un troisième mandat du président Alpha Condé. Réunis depuis 16h (GMT) à la Place de la Nation, ces manifestants ont convergé vers le rond-point de la Rts (centre-ville) où les leaders vont prendre la parole.



Vêtus de Tee-shirts rouges du FNDC (Front national pour la défense de la Constitution), ils scandent "Alpha Zéro". Sur les pancartes qu'ils tiennent, on peut lire des messages, notamment, "non à un troisième mandat". Des membres du mouvement Y en a marre dont Fadel Barro et le coordonnateur Aliou Sané ont été aperçus à cette manifestation.