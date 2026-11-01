Collision de bateaux à la base navale Amiral Faye Gassama : un gendarme perd la vie et trois autres grièvement blessés

Un accident tragique impliquant deux embarcations de la Gendarmerie nationale a fait un décès et quatre blessés, dont trois cas graves évacués vers les services de santé. L’accident est survenu dans la nuit du samedi 31 octobre 2026 au niveau de la base navale Amiral Faye Gassama. Selon le communiqué officiel, le drame s'est produit au cours d'une opération de ravitaillement en carburant des unités maritimes.



Une enquête a ouvert ses procédures afin de déterminer les circonstances exactes de ce choc.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, président du Comité national de coordination de la sécurité des Jeux olympiques de la jeunesse, a adressé ses condoléances à la famille du défunt, à la Gendarmerie nationale et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité.

