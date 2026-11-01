Cérémonie inaugurale des JOJ 2026 : l'ONU félicite le Sénégal pour la réussite de l'événement

Le Système des Nations Unies au Sénégal a exprimé ses félicitations au pays hôte à la suite de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. L'organisation internationale a souligné le caractère remarquable de cette célébration et a salué une qualité d'organisation, une créativité ainsi qu'un esprit de rassemblement manifestés lors de l'événement.



À travers la tenue de cette cérémonie, le Sénégal a illustré la richesse de son patrimoine culturel, le dynamisme de sa jeunesse et la capacité du sport à constituer un vecteur d'unité, de dialogue et de fraternité.



La représentation des Nations Unies a adressé ses félicitations au gouvernement sénégalais, aux comités d'organisation, aux partenaires impliqués ainsi qu'à l'ensemble des acteurs ayant contribué au succès de cette soirée inaugurale. L'organisation a réaffirmé son engagement à soutenir la promotion continue des valeurs de paix, de solidarité et d'inclusion à travers le sport.