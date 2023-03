Dakar, devenue une ville morte

La capitale sénégalaise Dakar est devenue une ville ce jeudi matin. En cause, le procès en diffamation opposant le chef de file de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko et le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang.



Aucune activité ne marche. Les rues autrefois ambiante sont vides. Les banques fermées. Le transports publics (DDD) sont suspendus par craintes de subir des dommages des violentes manifestations.



Ecoles fermées et les universités fermées sont en vacances anticipées. Les entreprises ne sont pas épargnées.



La circulation est aussi fluide que jamais. En effet, le préfet de Dakar à interdit la circulation des motos.