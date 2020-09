Dakar: en 2019, 1.200 grossesses ont été répertoriées dans 427 établissements scolaires

En 2019, 1.200 grossesses ont été répertoriées dans 427 établissements scolaires situés dans les départements de Dakar, Pikine, Rufisque et Guédiawaye, selon les chiffres du Réseau Siggil Jigeen repris par le quotidien EnQuête.



L'enquête révèle que l’âge des ces filles est compris entre 12 et 19 ans. Ces chiffres ont connu une hausse à cause des mesures de confinement prises dans le cadre de la Covid-19.