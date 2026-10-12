Dakar: interpellé pour trafic de crack, un suspect décède en garde à vue

A Dakar, un individu interpellé pour trafic de crack est décédé en garde à vue le samedi 10 octobre, vers 4h du matin. L'autopsie conclut à un décès consécutif «à une lésion d'infarctus aigu du myocarde subcirconférentiel, associée à une cardiomyopathie hypertrophique avec foie cardiaque. Des prélèvements toxicologiques et histopathologiques ont été effectués afin de compléter les investigations médicales», selon un communiqué de la police publié ce lundi. Autrement dit, il serait décédé d'une crise cardiaque soudaine, provoquée par une maladie du cœur préexistante.



Origine d’un drame



A l’origine de cette affaire, dans le cadre d'une opération antidrogue menée à Yoff par l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), deux individus ont été interpellés pour détention et trafic de crack, à la suite de la saisie de 28 pierres de cette substance.



Placé en garde à vue au commissariat de l'Unité 15, l'un des mis en cause a été découvert inerte dans sa cellule le samedi 10 octobre 2026, vers 4 h du matin. «Les sapeurs-pompiers, promptement requis, sont intervenus sur place avant de l'évacuer vers une structure hospitalière, où son décès a été formellement constaté», toujours selon la police.



Tout en présentant «ses sincères condoléances à la famille éplorée», les forces de l’ordre assurent que les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur ce drame.