Thiès : un agent infiltré fait tomber un réseau de trafic de faux billets de banque

Un coup de filet, parti d'un simple renseignement reçu le 5 octobre 2026, a viré à une opération d'envergure. Les enquêteurs ont infiltré un réseau spécialisé dans la contrefaçon de billets de banque à Nord Foire, en visant Victor Y. N., gérant d'un grand restaurant à Thiès et ancien émigré, qui aurait cherché à écouler des billets noirs.



Mis en relation sans le savoir avec un agent infiltré, il est interpellé le 9 octobre à 2 heures du matin près du terrain de basket de Nord Foire, en possession de 3 600 billets noirs de 100 euros pour une contre-valeur estimée à plus de 78,7 millions de FCFA, selon les informations de L’Observateur.



Des aveux et des interpellations



Placé sur écoute pendant une semaine et confronté à des "écoutes téléphoniques implacables", Victor N. craque. Il livre le nom de M. D. D. Samb, alias Mbaye, demeurant à Ngoukhokh. Ce dernier, présenté comme détenant "une quantité bien plus importante de faux billets", aurait proposé de fournir d'autres billets noirs contre 9 millions FCFA. Interpellé à son tour à Malicounda puis à son domicile, Samb tente d'abord de nier avant de passer aux aveux. Dans la chambre de sa première épouse, les policiers découvrent une valise cachée au-dessus de l'armoire contenant 10 000 billets de 100 euros et des liasses de 100 dollars, soit plus de 650 millions, et au total plus d'un milliard de FCFA en faux billets. Dans la chambre de la seconde, c'est une arme de calibre 12 qui est saisie.



Un réseau démantelé



Acculé, Samb dénonce tout le réseau. Il affirme que "c'est Benoit Ndione, le père de Victor, qui lui a remis la valise" et précise que "toute la famille de Victor" est au courant. Deux équipes sont alors déployées à Thiès et à Louga, où Abdou Lahat Mbengue est arrêté avec un faux billet de 10 000 FCFA dans sa pochette.



Malgré les dénégations de la famille Ndione face aux enquêteurs, les transactions de fortes sommes retracées entre eux et Samb les confondent. Bilan de l'opération, six individus interpellés pour contrefaçon de billets de banque et association de malfaiteurs, plus d'un milliard de FCFA en faux billets d'euros et de dollars et 78 millions en billets noirs saisis. L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels autres membres.