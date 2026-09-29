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Dakar : l’UCAD condamnée à payer cinq (05) milliards FCFA à trois étudiants exclus de la Faseg



Dakar : l’UCAD condamnée à payer cinq (05) milliards FCFA à trois étudiants exclus de la Faseg
Selon les informations du journal Libération, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a été condamnée à verser (cinq) 5 milliards de francs CFA à trois anciens étudiants de la Faculté des sciences économiques et de gestion (Faseg).

A l’orgine de cette affaire, un dossier ouvert en 2016. Au cours de cette année, les étudiants Aliou Gningue, Cheikh Tidiane Diop et Mamour Diongue, ont été  exclus de l’Université à la suite de troubles sur le campus. En décembre 2019, la Cour suprême avait ordonné leur réintégration, assortissant sa décision d’une astreinte de «10 millions par jour de retard ».

Suite à une  saisine des plaignants, ce lundi 28 septembre, le tribunal des référés  a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période allant du 17 juin 2022 au 10 septembre 2026. Cette  situation a donc porté à (cinq) 5 milliards le montant dû par l’Ucad, a chiffré Libération.

Cependant, si toutes les voies de recours sont loin d’être épuisées dans cette affaire, le juge n’a pas ordonné l’exécution sur minute de sa décision.
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Dia Koussa

Mardi 29 Septembre 2026 - 10:40


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