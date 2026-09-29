Vélingara : une tonne d’engrais urée saisie sur la route de la Guinée

Une importante quantité d’engrais destinée, selon ses propriétaires, à des champs de riz en Guinée, a été interceptée par les forces de sécurité à Kalifourou, localité frontalière avec la République de Guinée.



Les éléments du Commissariat spécial de Kounkané, déployés au niveau de ce poste avancé, ont procédé à la saisie de vingt sacs d’engrais « Urée 46 % N Perlée », représentant une quantité totale d’une tonne. La marchandise était transportée à bord d’un tricycle conduit par un ressortissant d’un pays frontalier.



D’après les premiers éléments recueillis, l’engrais provenait du village de Wadiyatoulaye, au Sénégal. et devait être acheminé jusqu’à Wassi, en République de Guinée. La marchandise appartiendrait à deux individus.



Interrogés sur la provenance du produit, les propriétaires présumés ont déclaré avoir acheté les sacs au prix de 13 000 francs CFA l’unité sur le marché noir à Linkéring. Ils affirment avoir effectué la transaction auprès de deux individus dont ils disent ignorer l’identité.



Selon leurs déclarations, cet engrais serait de ceux habituellement octroyés aux producteurs du département de Vélingara par la SODEFITEX. Ils soutiennent toutefois que la quantité saisie était destinée à leurs propres parcelles rizicoles situées à Wassi, en territoire guinéen.



Cette affaire intervient dans un contexte de renforcement des opérations de contrôle aux frontières, notamment pour lutter contre la circulation et le détournement éventuel de produits subventionnés ou destinés au secteur agricole.



La marchandise saisie, ainsi que le tricycle utilisé pour son transport, ont été mis à la disposition du Service départemental du Commerce de Vélingara, qui devra poursuivre les vérifications sur l’origine, la propriété et la destination de l’engrais.



Les investigations devraient notamment permettre de déterminer dans quelles conditions ces sacs d’urée ont été acquis et s’ils proviennent effectivement des circuits de distribution destinés aux producteurs agricoles du département.