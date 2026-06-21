Dakar : la Journée internationale du Yoga célébrée au Monument de la Renaissance africaine

La Journée internationale du Yoga a été célébrée ce dimanche 21 juin 2026 au Monument de la Renaissance africaine à Dakar, sous le thème « Le yoga pour un vieillissement en bonne santé ». La manifestation a rassemblé de nombreux pratiquants et passionnés, en présence de l’ambassadeur de l’Inde au Sénégal, Son Excellence Dinkar Asthana, et de Mme Djirèye Clotilde Coly, ministre des Sports.





Une occasion pour la ministre de souligner les bienfaits de cette discipline sur l'équilibre physique et mental, la réduction du stress et le bien-être des personnes âgées. Dans son allocution, prononcée au nom du président de la République et du Premier ministre, Mme Coly a également magnifié l'excellence des relations bilatérales entre le Sénégal et l'Inde, précisant que ce patrimoine universel constitue un symbole fort de rapprochement culturel, de paix et de solidarité entre les deux peuples.



Cet événement a mis en avant le yoga comme un outil de bien-être accessible à toutes les générations, en insistant sur le rôle de ses exercices de respiration, de concentration et de maîtrise de soi pour réduire le stress, renforcer l’équilibre émotionnel et répondre aux enjeux actuels de santé publique liés à la santé mentale.