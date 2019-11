Dakar : lancement des activités de la 20e édition du Congrès de l'ASEA

La 20e édition du Congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique (ASEA) qui doit se tenir du 19 au 24 juin 2020 dans la capitale sénégalaise, a été lancée ce jeudi 21 octobre 2019 à Dakar devant plusieurs autorisés du secteur de l'énergie dont le ministère du Pétrole, a constaté PressAfrik.



Ce congrès qui se tiendra au Centre international de conférence de Abdou Diouf (Cicad) à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, verra la participation de sociétés d'électricité d'Afrique, de partenaires internationaux et d'experts venus de tous les horizons.



"Le chef de l'État, Macky Sall pourrait présider cette rencontre", a fait savoir, Abdoulaye Dia, Directeur de cabinet du ministre de Pétrole et de l'Energie, appelant les organisateurs à être fin prête, à seulement 7 mois de l'événement dont le thème porte sur "la nécessité du service public et la performance des sociétés africaines d'électricité.



Des milliers de personnes sont attendues à ce congrès. L'objectif est notamment de promouvoir le développement et l'intégration du secteur électrique africain par l'interconnexion des réseaux électriques, l'échange d'expériences et de savoir-faire, ainsi que l'exploitation en commun des ressources énergétiques sur la base dune approche gagnant-gagnant pour tous les membres, selon les organisateurs.



Mais aussi, de fédérer les sociétés africaines d'électricité et les parties prenantes en vue de rendre l'énergie électrique plus accessible, abordable et fiable pour les populations africaines.