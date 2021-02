Dakar : le Cusems en débrayage ce mardi, une grève totale annoncée mercredi et jeudi

L'école sénégalaise renoue avec les perturbations cette semaine. Les cours ont été arrêtés ce mardi 16 février, à 10 heures. La raison, le cadre unitaire syndical des Enseignants du Moyen et du Secondaire (CUSEMS)/section Dakar, a observé un débrayage.



Les syndicalistes ne comptent pas s'arrêter-là. Ils ont annoncé une grève totale demain, mercredi 17 et jeudi 18 février 2020.



Les enseignants grévistes exigent le paiement de leurs indemnités liées aux examens du baccalauréat et du Bfem (Brevet de fin d'études moyennes) 2020.



Ils décrètent également le boycott de toutes les évaluations .