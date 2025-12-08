Dakar : le maire Abass Fall inaugure le nouveau service d’urgence de l’hôpital Abass Ndao et offre ses indemnités à la maternité

Le maire de Dakar, Abass Fall, a inauguré le nouveau Service d’Accueil d’Urgences (SAU) de l’hôpital Abass Ndao et annoncé qu’il allait allouer ses indemnités mensuelles de « cinq cents mille francs CFA » à la maternité de l’établissement. Présenté comme un geste à forte portée sociale, cet engagement a été salué par les participants à la cérémonie.
Le maire a souligné que « ce SAU est le reflet de l’identité de l’Hôpital Abass Ndao », insistant sur la nécessité d’un traitement des patients fondé sur le « professionnalisme, le respect, la considération et la dignité », afin de préserver la confiance entre soignants et malades. Le nouveau service voit sa capacité d’accueil doubler et peut désormais prendre en charge 25 patients.
La Ville de Dakar poursuit en parallèle plusieurs projets sanitaires stratégiques. Après la réalisation du Pôle Ophtalmologie, elle prévoit la concrétisation du Pôle Mère-Enfant pour un coût de 236 696 196 francs CFA, ainsi que l’acquisition d’une IRM évaluée à 1,5 milliard de francs CFA. Le maire indique également avoir instruit l’administration municipale de travailler à la mise en place d’un pôle des Spécialités chirurgicales.
Abass Fall affirme inscrire ces actions dans une dynamique visant à « accompagner l’hôpital Abass Ndao dans l’atteinte de ses objectifs de performance au bénéfice des populations », rappelant que la santé demeure une priorité de la municipalité. Il a par ailleurs demandé au représentant du ministre de la Santé de transmettre la doléance visant à aligner la subvention de l’hôpital sur son statut d’Établissement public de santé de niveau 3.
Avant la cérémonie, le maire, accompagné du préfet de Dakar et de plusieurs personnalités, a visité les chantiers en cours afin d’évaluer leur niveau d’avancement.
