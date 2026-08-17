Saisie de drogue à Mbacké : une plainte pour harcèlement conduit à l'arrestation d'un trafiquant présumé

Une plainte pour harcèlement déposée par une travailleuse du sexe a permis au commissariat urbain de Mbacké d’effectuer une importante saisie de stupéfiants le 15 août 2026. L’opération a conduit à l’interpellation du nommé S.M. pour « offre ou cession de produits stupéfiants ».



L'affaire découle d'un différend survenu le 12 août 2026 à Mbacké Dimb. Un client domicilié à Guinaw Rails avait rejoint la plaignante vers 04 heures du matin et lui avait remis « la somme de 10 000 FCFA ». Après avoir exigé de changer de lieu en raison de la présence de tiers dans la pièce, le client s'est heurté au refus de la dame. Face à ce désaccord, il a quitté les lieux avant de harceler la plaignante pendant deux jours pour réclamer son argent. Exaspérée par ces appels répétés, la dame s'est présentée au service du commissariat urbain de Mbacké pour porter plainte. Lors de son audition par les forces de l'ordre, elle a révélé aux enquêteurs « les activités illicites ayant cours au lieu de rendez-vous ».



Selon le communiqué de la Police nationale, les enquêteurs se sont immédiatement rendus sur place pour effectuer une perquisition. La fouille de la chambre a permis d'interpeller S.M. et de saisir une sacoche contenant « 17 tubes de haschisch, 13 comprimés communément appelés "volet", 3 pierres de crack ainsi que 27 400 FCFA ». D'après les précisions des autorités policières, cet argent provient de « la vente des produits ». Le mis en cause a été placé en garde à vue et l'enquête se poursuit.