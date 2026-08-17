Décès de Mamadou Kassé : le SYNPICS salue la mémoire d'une "référence" attachée à l'éthique et à la déontologie

Les hommages se multiplient après le décès du journaliste Mamadou Kassé, survenu dans la soirée du dimanche 16 août 2026. Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication (SYNPICS) a salué la mémoire d’un « doyen » et d’une figure marquante de la presse sénégalaise.



Ancien rédacteur en chef du quotidien national Le Soleil, Mamadou Kassé a également consacré une importante partie de sa carrière à la formation des journalistes. Diplômé de la 6ᵉ promotion du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI), il y a enseigné pendant plusieurs années la presse écrite, contribuant à la formation de plusieurs générations de professionnels des médias.



Journaliste émérite et polyvalent, il était notamment reconnu pour sa rigueur, sa maîtrise de l’écriture et son attachement aux règles d’éthique et de déontologie. Son parcours au sein de la presse sénégalaise, notamment au Soleil, a fait de lui une référence pour de nombreux confrères.



Dans un message de condoléances, le SYNPICS dit se souvenir d’une « référence et d’une personne profondément attachée aux valeurs d’éthique et de déontologie régissant la profession ».



Le syndicat a présenté ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt, priant Allah de l’accueillir dans Son infinie miséricorde et de lui accorder le paradis.



Selon Mamadou Koumé, proche du défunt, Mamadou Kassé sera inhumé ce lundi au cimetière de Touba.