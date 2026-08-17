Affaires des marchés sous financement bancaire : Jean Michel Sène salue l'action du Procureur financier

À la suite de la sortie du Procureur de la République financier, Jean Michel Sène s'est réjoui des progrès de la procédure pénale dans le dossier des marchés sous financement bancaire. L'ancien responsable réaffirme avoir transmis aux enquêteurs l'ensemble des éléments probants pour étayer ses accusations de détournement de deniers publics.



Selon Jean Michel Sène, un même schéma de prévarication impliquant une seule et même personne physique aurait été mis en place avec un établissement bancaire et plusieurs entreprises espagnoles. « Nous avons expliqué le modus operandi de prévarication et de détournement de deniers publics utilisé avec la même Banque et plusieurs sociétés espagnoles à travers une seule et même personne : Intermaq (85 milliards), Liteyca (50 milliards), AEE POWER (91 milliards) », a-t-il détaillé.



S'appuyant sur les investigations administratives déjà conduites, l'auteur rappelle que « les rapports de la cour des comptes et de l’ARCOP sont disponibles ». Il indique avoir pris ses responsabilités face aux forces de l'ordre : « Face aux enquêteurs, nous avons remis toutes les pièces pouvant corroborer notre propos. »



Rappelant son engagement pour la reddition des comptes, il a exprimé le souhait de voir les investigations se poursuivre sans entrave : « Que la justice aille au bout de sa logique, pour que les Sénégalais sachent, in fine, comment leurs deniers ont été dilapidés. »