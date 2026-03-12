Bilan annuel d’activités 2025 : la Police nationale présente les résultats

Le rapport, exposé par le Commissaire Principal de Police El Hadji Baïty Sene, Conseiller Technique en charge de l’Administration à la DGPN, met en lumière une activité opérationnelle intense :

• 36 515 infractions constatées sur l'ensemble du territoire ;

• 20 308 individus déférés devant les parquets.

Ces chiffres illustrent l’engagement soutenu de l'institution dans la lutte contre la délinquance et le crime organisé, consolidant ainsi son rôle de pilier de la sécurité urbaine.

En matière de police de la circulation et de répression routière, l'action de la Police nationale a généré un impact financier significatif au profit de l'État. Au cours de l’année écoulée, une somme globale de 1 415 111 000 FCFA, au titre des recettes d’amendes forfaitaires, a été versée au Trésor public.

L'année 2025 a également été marquée par une avancée notable dans la stratégie de communication institutionnelle et le renforcement du concept de Police de proximité, visant à raffermir le lien de confiance entre les forces de l'ordre et les populations.

Outre le Directeur Général de la Police nationale, la cérémonie a enregistré la participation de personnalités de premier plan :

• Le Directeur Général Adjoint de la Police nationale ;

• Les Directeurs et Chefs de services de l’institution ;

• Les représentants des Grands Commandements (Armées, Gendarmerie nationale, Sapeurs-pompiers, Douanes, Administration pénitentiaire) ;

• Des parlementaires et des membres du corps diplomatique (Union européenne, États-Unis, Chine, France, Espagne, Italie et Turquie) ;

• Des fonctionnaires de police de tous grades, des représentants d’institutions partenaires et de la presse.

Cette rencontre a permis de dresser un état des lieux exhaustif des actions menées, d'apprécier les succès opérationnels et de définir les axes stratégiques pour relever les défis sécuritaires de l'année 2026.

