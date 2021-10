Dakar: marche des enseignants des classes passerelles ce mercredi

Les enseignants des classes passerelles grévistes de la faim et les animateurs polyvalents de la Case des Tout-petits non recrutés ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Ils comptent marcher ce mercredi, dans les rues de Dakar. Une marche pacifique pour dénoncer le recrutement clientéliste et pour exiger leur intégration dans les 5000 enseignants à recruter dans la fonction publique.



Réunis en conférence de presse mercredi 22 septembre 2021 en la présence de Saourou Sène Sg du SAEMSS (syndicat autonome des enseignants du Moyen secondaire), et de Cheikh Mbow de la Cosydep (Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique), ces enseignants qui observaient leur diète au siège du Frapp, avaient suspendu leur mot d’ordre.



Une décision prise suite à la rencontre avec le Directeur des ressources humaines du ministère de l’Education qui avait affirmé son engagement à être auprès de ces agents de l'éducation.



Leurs collègues en position de stage avaient aussi suspendu leur grève de la faim après avoir rencontrer le ministère de l'Education nationale.



La commission de mise en stage va se réunir le 15 novembre prochain pour régler définitivement cette question, informe la Rfm.