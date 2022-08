Dakar: sans eau depuis 5 jours, les populations de Diamalaye dans un désarroi absolu

Les populations du quartier Diamalaye (Dakar) sont dans le désarroi le plus absolu. Elles sont privées du liquide le plus vital qui soit: l'eau. Depuis cinq (5) jours, pas une seule goutte d'eau n'a suinté de leurs robinets.



D'après des sources qui se sont confiées à PressAfrik, la zone faisait face à des coupures d'eau récurrentes de deux (2) à trois (3) jours. Mais depuis les pluies de vendredi dernier sur la capitale sénégalaise, l'eau n'est plus revenue. Mieux, les habitants de ce quartier religieux n'ont eu aucune notification, aucune alerte de la Sen'Eau, chargée de la distribution d'eau à Dakar.



"Non seulement nous souffrons du manque d'eau depuis plusieurs jours. Mais le pire est que nous n'avons aucune information sur ce qui se passe réellement et pourquoi nous avons été coupés. Nous sommes vraiment fatigués et personne ne semble se préoccuper de notre cas. Nous ne comptons que sur les médias pour nous faire entendre et faire réagir les autorités de ce pays. Cette situation ne peut pas continuer", se désole, Khadija, mère de famille et habitante de Diamalaye.



Vendredi, après les fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar, provoquant des inondations, beaucoup de quartiers ont été privés d'eau et d'électricité. Mais la situation semble être revenue à la normale dans la plupart des zones de la capitale. Sauf qu'à Diamalaye, les populations sont obligées d'aller dans les quartiers environnants pour chercher de l'eau. D'autres, qui le peuvent, achètent chaque jour des bouteilles de 10 litres pour leurs besoins ménagers et de consommation.



PressAfrik a tenté de joindre les services de Sen'Eau. En vain.