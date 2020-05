Dakar : six (6) personnes prises en flagrant délit de faux billets d'une valeur de 1.500 milliards FCFA

La brigade de recherches de Faidherbe a déféré lundi, six (6) personnes, prises en flagrant délit de faux billets. Arrêtées à Mbao, banlieue de Dakar avec 2 milliards d'euro de billets noirs (environ 1.500 milliards FCFA), Babacar Fall, cerveau présumé de la bande, a cité deux hauts responsables du régime de l'ancien président Abdoulaye Wade, selon L'Observateur.



Lors de son audition, Babacar Fall a fait des aveux. Reconnaissant que les billets billets ont été retrouvés chez lui, il confie être en pleine opération avec ses complices tout en révélant vouloir vendre le produit à une Gambienne. Quid des billets noirs ? Il raconte les avoir achetés auprès d'un certain Ansoumana qui habitait en Gambie. Aux enquêteurs, il dit qu'il voulait se débarrasser des billets.



Le lendemain, Il est revenu sur sa décision. Il dit que c'était un certain Daouda Ndiaye, qu'il avait connu chez un parent, qui lui a remis les billets noirs. Et s'il ne voulait pas donner son nom, c'est parce que Ndiaye était un marabout et il avait peur de lui.



Sa situation financière défectueuse, Ndiaye lui a proposé de lui vendre deux billets noirs qu'il trouve quelqu'un qui pouvait les lui lavait. Il a donc acheté trois parquets à 5.000 FCFA.



Cette opération écoulée, il lui fallait trouver le produit pour laver les billets. En vain, il a donc décidé de les écouler à son tour. Il s'en ouvre à son ami Ahmet qui l'a mis en rapport avec Alioune Diop, Mouhamed Moctar Laye Samb. Ces derniers lui ont trouvé une cliente qui était prête à acheter le produit à 50 millions FCFA de faux. Poursuivant son propos, il dit que Daouda Ndiaye lui a confié que les billets appartenaient à P.D et F.S. Son récit terminé, il mène les enquêteurs chez le nommé Daouda Ndiaye.