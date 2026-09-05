Niger: après la mutinerie à Niamey, les raisons de la colère dans les rangs de l’armée

Au Niger, journée calme ce lundi 31 août à Niamey, après un week-end marqué par des tirs. Ils ont commencé dans la nuit de vendredi à samedi et se sont poursuivis dans la journée de samedi. De violents affrontements ont opposé des soldats mutins, d’un côté, à la garde présidentielle, appuyée par les forces russes de l’Africa Corps, de l’autre. Depuis, aucun bilan officiel n’a été communiqué. Le général Abdourahamane Tiani, à la tête du CNSP, ne s’est pas exprimé publiquement. Les autorités parlent d’un « mouvement d’humeur ». Beaucoup de zones d’ombre persistent, notamment sur les raisons qui ont conduit à ces événements.

RFI

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