Autoroute de l’Avenir : fermeture nocturne de la circulation entre Keur Ndiaye Lô et le CICAD les 7 et 8 septembre

L’Autoroute de l’Avenir alerte les usagers d’une fermeture nocturne de la circulation entre Keur Ndiaye Lô et le CICAD, dans les deux sens, en raison de travaux d’aménagement électriques.



Selon un communiqué, cette section sera fermée de 23h00 à 05h30 du matin durant les nuits suivantes : du lundi 7 au mardi 8 septembre 2026 ; du mardi 8 au mercredi 9 septembre 2026.



Des itinéraires de déviation ont été prévus afin de permettre aux automobilistes de poursuivre leur trajet.



Les usagers en provenance de l’AIBD et souhaitant rejoindre Dakar devront emprunter la sortie n°12 de Sébikotane, rejoindre le réseau secondaire, puis reprendre l’autoroute à partir de l’entrée n°10 de Keur Ndiaye Lô.



Dans le sens inverse, les automobilistes venant de Dakar en direction de l’AIBD devront prendre la sortie n°10 de Keur Ndiaye Lô, emprunter le réseau secondaire avant de reprendre l’autoroute par l’entrée n°11 du CICAD.



L’Autoroute de l’Avenir invite les usagers à faire preuve d’une vigilance accrue durant cette période. Une signalétique sera mise en place pour faciliter l’orientation des automobilistes et assurer la continuité du trafic.