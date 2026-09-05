Coupe du monde féminine basket 2026 : Le Mali dompte l’Espagne et rejoint la course aux quarts de finale

Le Mali a créé la sensation en dominant l’Espagne (82-73) lors de la 2e journée du Groupe A, à la Coupe du monde de basket féminin à Berlin, en Allemagne. Après une courte défaite face au Japon, les Aigles Dames renversent un favori et s’offrent une victoire capitale pour la qualification.
Avec cette performance, la première place du groupe devient accessible, à condition de battre l’Allemagne, le 7 septembre à 15h50 GMT.
Portée par une Sika Koné en feu (19 points, 10 rebonds), la sélection malienne confirme qu’elle est bel et bien dans le coup pour les quarts de finale.
Avec cette performance, la première place du groupe devient accessible, à condition de battre l’Allemagne, le 7 septembre à 15h50 GMT.
Portée par une Sika Koné en feu (19 points, 10 rebonds), la sélection malienne confirme qu’elle est bel et bien dans le coup pour les quarts de finale.
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