Le Réseau Siggil Jigéen en deuil : décès de sa Directrice exécutive Fatou Ndiaye

Le Réseau Siggil Jigéen (RSJ) est en deuil. L’organisation a annoncé, ce samedi 5 septembre 2026, le décès de sa Directrice exécutive, Madame Turpin née Fatou Ndiaye.



Figure engagée dans la défense des droits des femmes au Sénégal, Fatou Ndiaye a consacré plusieurs années de sa carrière à la promotion des droits des femmes et à la lutte contre les violences basées sur le genre.



Dans un message publié sur sa page Facebook, le Réseau Siggil Jigéen a salué l’engagement et la détermination de sa Directrice exécutive, soulignant l’empreinte qu’elle laisse au sein de l’organisation.



« Son engagement restera gravé dans la mémoire du réseau et de tous ceux et celles qui ont eu l'honneur de travailler à ses côtés », souligne notamment l’organisation.



Sa disparition constitue une lourde perte pour le Réseau Siggil Jigéen, mais également pour l’ensemble des acteurs engagés dans la promotion et la défense des droits des femmes au Sénégal.



