Kolda : le PCAE mise sur 17,9 hectares pour renforcer la souveraineté semencière du Sénégal

L'institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA) de Kolda intensifie ses activités de multiplication de semences pour contribuer à l’accélération de la souveraineté semencière du Sénégal. Pour la campagne agricole en cours, quatre spéculations sont emblavées sur une superficie totale de 17,9 hectares, dans le cadre du Projet d’Appui à la Compétitivité Agricole et à l’Élevage (PCAE), mis en œuvre en collaboration avec l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA).



En mission de communication et de valorisation des activités hivernales du projet, ce vendredi 4 septembre au Fouladou, le coordonnateur du PCAE, Baye Maguèye Diop, par ailleurs chercheur au CRZ, a souligné l’importance de cette initiative pour le développement du secteur agricole sénégalais.



« Ce projet contribue à l’amélioration de la productivité, de la compétitivité et de la durabilité des filières agricoles et d’élevage au Sénégal », a-t-il indiqué.



Selon le coordonnateur, le PCAE intervient également dans le renforcement du système national de recherche agricole, la production de connaissances scientifiques et la valorisation des innovations développées par les institutions de recherche.



Pour cette campagne, le CRZ de Kolda a porté son effort sur quatre spéculations, avec notamment trois variétés de fonio, deux variétés d’arachide, ainsi que du sésame et du niébé fourrager.



L’ensemble des parcelles dédiées à cette opération représente 17,9 hectares. Une superficie qui traduit, selon les responsables du projet, la volonté de renforcer progressivement la disponibilité de semences adaptées et de qualité au profit des acteurs de la chaîne de production.



« L’ambition est de produire des semences de qualité et en quantité pour les mettre à la disposition des multiplicateurs semenciers », a expliqué Baye Maguèye Diop.



À travers cette campagne, le CRZ de Kolda entend ainsi rapprocher davantage la recherche agricole des besoins du monde rural. La multiplication de semences constitue un maillon essentiel pour améliorer les rendements, sécuriser la production et favoriser une meilleure diffusion des variétés performantes auprès des producteurs.



Pour le PCAE et ses partenaires, l’enjeu dépasse donc la seule production de semences. Il s’agit également de renforcer les capacités nationales en matière de recherche, d’innovation et de diffusion des résultats scientifiques afin de consolider durablement les filières agricoles et d’élevage.



Dans cette dynamique, les 17,9 hectares emblavés au Fouladou constituent une contribution concrète aux efforts engagés par le Sénégal pour disposer d’un système semencier plus performant et, à terme, consolider son ambition de souveraineté semencière.