Dakar: tragique aventure d’un Autrichien tombé dans la mafia nigériane

Tout a commencé le 19 janvier, lorsque le consul de l’ambassade d’Autriche du Sénégal, Marion Kofler s’est présenté à la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité pour dénoncer des faits d’escroquerie, extorsion de fonds et demande de rançon dont serait victime son compatriote, Otto Riemelmoser.



Quelques jours après Otto Riemelmoser, ne répondait plus au téléphone, alors qu’il avait promis à son compatriote de passer à l’Ambassade pour discuter de son retour au pays. Depuis l’Autriche, sa fille a saisi l’ambassade pour leur annoncer que son père est séquestré dans un appartement, à Guédiawaye.



Osas Enabulele qui s’était mariée avec l’Autrichien et un autre Nigérian, ont été interpellés à l'Aéroport international Blaise Diagne, alors qu’ils raccompagnaient Riemelmoser qui devait rentrer en Autriche. Seize autres personnes, présentées comme les parents de la mariée, ont été interpellées.



L’affaire sera jugée dans les prochains jours dans les prochains devant le tribunal correctionnel, à la suite de l’ordonnance signée, en juillet, par le doyen des juges.