Dakar : un Indien et un Nigérien arrêtés avec 48 griffes de lions

Deux individus, un Indien et un Nigérien, ont été arrêtés par les éléments la Sûreté Urbaine (Sr) de Dakar et ceux de la Direction des Parcs Nationaux avec l’appui de l’Eagle-Sénégal. Ils ont été pris en flagrant délit de détention, de circulation et de commercialisation d’espèces protégées.



Selon L’As, les deux étrangers ont été interpellés avec 48 griffes de Lions qu’ils s’apprêtaient à vendre. Des prélèvements ont été effectués sur les griffes pour extraction de leur ADN ont permis de savoir qu'il s’agissait de ceux de 3 lions abattus en Afrique de l’Ouest où l’espèce est menacée d’extinction.



Les présumés trafiquants de faune poursuivis pour violation du code de la chasse et de la faune, sont actuellement entre les mains de la police et des Parcs nationaux pour les besoins d’enquête.