Interpellé lors d’une manifestation : Karim « Xrum Xax » devrait être déféré au parquet ce mardi

Interpellé ce lundi lors d’un rassemblement pour réclamer la libération de personnes en situation de handicap récemment arrêtées, l’activiste Abdou Karim Guèye, alias Xrum Xax, est toujours retenu dans les locaux du commissariat central. Il devrait être déféré au parquet ce mardi.
Selon un membre du Collectif Le Peuple, toutes les autres personnes arrêtées au cours de la manifestation ont été relâchées, à l’exception de Karim Guèye.
Pour rappel, l’activiste prenait part à une mobilisation initiée par le Collectif Le Peuple pour exiger la libération de personnes en situation de handicap interpellées auparavant. Au cours du rassemblement, il a été appréhendé par les forces de l’ordre avant d’être conduit au commissariat central.
