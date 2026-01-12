Mobilité urbaine : un nouveau programme lancé à Dakar pour créer des emplois et renforcer la formation professionnelle

Former et accompagner 600 jeunes et femmes dans des métiers prioritaires du secteur ;

Le Sénégal s’apprête à lancer officiellement, le jeudi 15 janvier 2026 à 9 heures à l’hôtel Azalaï de Dakar, le projet « Mobilité urbaine durable, vecteur d’emploi », dans le cadre d’une cérémonie de haut niveau placée sous le signe de l’emploi, de la formation professionnelle et de la transition écologique, selon un communiqué.Face à l’urbanisation rapide des villes sénégalaises, en particulier dans l’agglomération de Dakar, et au développement de projets structurants de transport urbain tels que le Train Express Régional (TER) et le Bus Rapid Transit (BRT), la question de la mobilité urbaine durable s’impose comme un enjeu stratégique majeur. Elle constitue à la fois un levier d’amélioration de la qualité de vie des populations et une source importante d’opportunités d’emplois qualifiés, indique le communiqué.Selon le document, c’est pour répondre à ce double défi mobilité durable et employabilité des jeunes et des femmes qu’a été conçu le projet URBAN SKILLS, coordonné par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), en partenariat avec l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ), l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel de Thiès (ISEP-Thiès), Dakar Mobilité et la SETER.Le communiqué souligne que le projet URBAN SKILLS vise à contribuer à la mise en place d’un écosystème inclusif et performant de formation et d’insertion professionnelle dans les métiers de la mobilité urbaine durable. Il ambitionne notamment de :Le projet est cofinancé par l’Union européenne et la République fédérale d’Allemagne, dans le cadre de l’initiative Team Europe – TEI OP-VET (Opportunity-driven Skills and Vocational Education and Training), mise en œuvre avec l’appui de la GIZ, et s’inscrit pleinement dans la stratégie Global Gateway, précise le document.L’événement réunira des représentants du Gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des acteurs publics et privés du secteur de la mobilité urbaine, des institutions de formation et d’employabilité, ainsi que les médias nationaux, conclut le communiqué.