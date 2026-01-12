Demi-finale Sénégal – Egypte (CAN 2025) : la FSF appelle les supporters sénégalais à la discipline et au fair-play

Dans le cadre de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, l'équipe nationale du Sénégal affrontera celle de l'Égypte le 14 janvier 2026 au Grand Stade de Tanger. À l'approche de cette rencontre décisive, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) exhorte l'ensemble des supporters à faire preuve d'un comportement exemplaire, responsable et respectueux des règlements en vigueur.



Dans un communiqué, la FSF rappelle avec fermeté que « l'introduction et l'usage de fumigènes, de pointeurs lasers ou de tout autre objet dangereux sont strictement proscrits dans l'enceinte du stade ainsi qu'à ses abords immédiats ».



L’instance met en garde contre les risques et conséquences et souligne que ces « pratiques compromettent gravement la sécurité des joueurs, des officiels et du public ».



Selon la FSF, elles portent une « atteinte manifeste à l'image de marque du football sénégalais sur la scène internationale ». La Fédération rappelle également à la suite des incidents déplorés lors des rencontres Bénin vs Sénégal et Mali vs Sénégal, l’équipe nationale « s'est déjà exposée à de lourdes sanctions disciplinaires de la part de la Confédération Africaine de Football (CAF) ».



La Fédération exhorte donc les supporters au « sens élevé de la responsabilité et le patriotisme » pour que cet événement demeure une fête du football africain, empreinte de fair-play et de sécurité.