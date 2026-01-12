Coupe de France : le Paris FC élimine le PSG en 16e de finale

Le Paris FC a signé lundi l'exploit d'éliminer en 16e de finale de la Coupe de France (1-0) le double tenant, le Paris SG, qui abandonne son premier titre de la saison, payant cher ses nombreuses occasions manquées.



L'année 2026 avait bien commencé par un premier trophée, le Trophée des champions, gagné aux dépens de Marseille, mais elle s'est vite assombrie avec cet échec aussi inattendu que précoce.



Cette défaite constitue le premier accroc majeur dans la saison du PSG, qui a bouclé une année 2025 historiquement faste avec six titres (L1, Coupe de France, Trophée des champions, Ligue des champions, Supercoupe d'Europe, Coupe intercontinentale) sur sept (finale perdue au Mondial des clubs).



Il faut remonter à la saison 2013-2014 pour voir le PSG sortir dès les 16es de finale de Coupe de France, ce qui illustre encore davantage la performance des joueurs de Stéphane Gilli, voisins du PSG.



Les coéquipiers de Maxime Lopez ont réussi à faire sortir les champions d'Europe de leur match, même s'ils ont poussé jusqu'au bout, à l'image de cette tête manquée de Désiré Doué (90+6) et de la frappe de Vitinha (90+7) stoppée par Obed Nkambadio, très bon lundi soir.





