Dakar : un chef d’entreprise placé en garde à vue pour «abus de confiance» sur environ 292 millions FCFA

La Sureté urbaine (Su) de Dakar a placé en garde à vue un chef d’entreprise du nom de Same Mbaye Niass, à la suite d'une plainte déposée par la société Bafleh Jewellery Lic, basée à Dubaï, et représentée par son comptable. Le prévenu est poursuivi pour des faits «d’abus de confiance», portant sur une somme estimée à 291 975 millions de FCFA.



A l’origine de cette affaire, la société avait remis 3303, 627 grammes de bijoux en or, estimés à 291 875 385 FCFA, à Same Mbaye Niass afin qu'il se charge de les commercialiser et d'acquérir de l'or brut pour le compte de la société plaignante. Cependant, après avoir vendu la marchandise, M. Niass n'aurait pas honoré ses obligations. D'après le quotidien Libération, l'entreprise a tenté plusieurs fois de le relancer, mais il n'a consenti à leur fournir qu'un lingot d'or brut de 326,69 grammes, évalué à environ 28 912 320 FCFA.



Interrogé, Same Mbaye Niass a reconnu les faits qui lui sont reproché, admettant avoir utilisé l’argent de la recette des ventes dans le cadre de ses activités. Toutefois, il a sollicité un délai pour pouvoir verser par trimestre un montant de 30 millions de FCFA à compter du mois d’avril. Les plaignants ont refusé sa proposition, réclamant le versement immédiat du solde dû ou, à défaut, la quantité restante.

