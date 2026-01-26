Critiques sur le football africain: le Club des avocats du Maroc annonce des poursuites contre Abdoulaye Fall

Le Club des avocats du Maroc annonce ce lundi son intention d’engager des poursuites judiciaires et disciplinaires auprès de la Confédération africaine de football (CAF) contre Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le club accuse ce dernier d’avoir «franchi le seuil de la critique sportive» en accusant «de manière péremptoire le Royaume du Maroc de "manipuler" la CAF et d’exercer une influence occulte» sur le football continental.



«Le Club des avocats du Maroc entend activer la procédure de saisine fondée sur l’article 60 du code d’éthique de la FIFA et de l’article 43 du Code disciplinaire de la CAF, lesquels disposent sans équivoque que toute personne ou autorité peut signaler par écrit aux organes juridictionnels les comportements qu’elle juge contraire aux règlements», peut-on lire dans un communiqué.



Les hommes de droits marocains estiment aussi que les déclarations du président de FSF constituent «une violation manifeste grave des principes fondamentaux de la FIFA et de la CAF», ajoutant qu’Abdoulaye Fall cherchait plutôt à «justifier la faillite institutionnelle et les carences structurelles» de la FSF.



Dimanche 25 janvier, une semaine après la victoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, dans une vidéo abondamment relayée sur les réseaux sociaux, Abdoulaye Fall mettait en cause le Maroc et la CAF, pointant notamment des manquements dans l'hébergement, la sécurité et l'arbitrage lors de la compétition remportée par son pays. «Le Maroc contrôle tout (le football africain). Qu'on se dise la vérité», avait-il dit, ajoutant également que le pays a «la vice-présidence de la CAF».