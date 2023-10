Dakar : un enseignant condamné à 6 mois de prison ferme pour escroquerie au visa

L'enseignant Sidy Diakhaté a été reconnu coupable « d'escroquerie » et condamné hier lundi, par le tribunal des flagrants délits de Dakar à six (6) mois d'emprisonnement ferme. Il est accusé d’avoir soutiré la somme de 32 millions de francs CFA à une dizaine de personnes en leur promettant l'obtention de visas pour les États-Unis.



Les enquêtes ont révélé que l’enseignant a présenté des promesses de visas américains à ses victimes en s'appuyant sur des récits crédibles, notamment en citant un ami établi aux États-Unis qui aurait facilité son propre visa d'une durée de 10 ans. Convaincu de sa bonne foi, l'un des plaignants, Ibrahima Sané, a été le premier à le mettre en relation avec d'autres personnes désireuses de voyager, qui ont alors versé leur argent à Sidy Diakhaté, raconte le journal Les Échos. Cependant, à l'exception d'Ibrahima Sané, aucune des autres victimes n'a obtenu de visa, ce qui les a poussées à porter plainte pour escroquerie.



Devant le tribunal, le sieur Diakhaté a tenté de se disculper en se présentant comme un simple intermédiaire ayant transféré les fonds à un certain Mor Ngom aux États-Unis. Balayant ces propos, l’avocat d'Ibrahima Sané a réclamé 35 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts pour l'ensemble des victimes, tandis que le procureur a requis une peine d'un an de prison ferme contre l'accusé.



Le tribunal a finalement condamné Sidy Diakhaté à une peine de six (6) mois de prison ferme assortie du paiement de dommages et intérêts à hauteur de 33 millions de francs CFA.