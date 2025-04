Dakar : un étudiant-rappeur arrêté alors qu’il vendait de la drogue pour financer le tournage de son clip

Le 3 avril dernier, ce qui devait être une soirée de création artistique s’est transformé en interpellation pour « trafic de drogue. » Pape Alassane Diène, alias Alou Boy, étudiant dans une université de la place (Dakar) et rappeur amateur, a été arrêté près de la Piscine olympique, où il s’apprêtait à tourner un clip avec ses amis.



Repérés en pleine nuit par une patrouille de police, les jeunes étudiants sont contrôlés. Malheureusement pour eux, cinq (5) cornets de haschisch sont retrouvés sur Alou Boy et deux téléphones sont également saisis. Une perquisition à son domicile a permis ensuite de découvrir d'autres sachets de drogue, une balance électronique et un couteau, selon les informations rapportées par L’Observateur.



En garde à vue, le jeune homme reconnaît les faits : il aurait conditionné la drogue en vue de la revendre pour financer son clip musical, expliquant s’être fourni auprès d’un inconnu au parking de Ngor. Mais lors de son audience devant le tribunal, mercredi dernier, le discours change. Alou Boy a plaidé la consommation personnelle, niant toute intention de revente.



Le procureur a requis deux ans de prison ferme à l’encontre du jeune étudiant.