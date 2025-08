Dakar : un faux agent de casting de Marodi arrêté pour chantage sexuel et contenu pornographique

La Brigade de recherches de Faidherbe a mis fin aux agissements d’un homme qui se faisait passer pour un recruteur de la maison de production Marodi. Il s’agit de de F. G. Ntari. Arrêté le 31 juillet 2025 à Keur Massar, il est poursuivi pour « chantage sexuel, harcèlement et production de contenu pornographique non autorisé », après avoir piégé une jeune femme via TikTok.



Selon la plainte déposée par D. Diallo, originaire de Kolda, le suspect l’a abordée en ligne avec une annonce de logement. Se présentant ensuite comme professionnel de l’audiovisuel, il lui a proposé un faux casting en lien avec Marodi, allant jusqu’à créer un faux personnage nommé “Ousmane Ndiaye”, censé être le directeur de casting de la célèbre maison de production.



Grâce à cette mise en scène, il obtient de la victime des photos intimes, avant de lui faire croire qu’un rapport sexuel filmé était requis pour valider le processus. Une fois la vidéo en sa possession, F. G. Ntari l’a utilisée pour faire pression sur la victime, exigeant de nouveaux rapports sous peine de diffusion des images. Il ira jusqu’à envoyer la vidéo à la sœur de la plaignante.



Une perquisition à son domicile a permis de saisir des caméras, des ordinateurs, disques durs et supports contenant les vidéos. Placé en garde à vue, le faux agent de Marodi a reconnu les faits. Il a été déféré ce lundi 4 août au parquet de Dakar. Il est poursuivi pour « harcèlement sexuel, chantage, détention de contenu pornographique non autorisé et traitement illicite de données personnelles, selon des sources judiciaires. »