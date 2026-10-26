Coup de filet du Commissariat de Ndamatou : la bande des braqueurs de Dahra tombe à Touba

Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou a procédé au défèrement au parquet de trois individus. Ils répondent de faits d'association de malfaiteurs, vol commis la nuit en réunion avec violence, usage d’armes blanches et à feu avec moyen roulant (pour les deux premiers), ainsi que de complicité, faux et usage de faux (pour le troisième).



Selon la Police nationale, l'affaire a débuté le 20 octobre 2026 vers 06 heures du matin. Lors d’une patrouille nocturne, les éléments de la Brigade de recherches ont repéré un véhicule Mitsubishi de couleur blanche, circulant sans plaques d’immatriculation à hauteur du rond-point Tally Boubess. Pris en chasse, le conducteur a immobilisé le véhicule près du rond-point Khaïra pour échapper au contrôle.



Le véhicule présentait des signes évidents d'effraction (neiman et pare-brise arrière droit défoncés). La perquisition a permis de découvrir plusieurs indices et objets compromettants : traces de sang, outils (cric, tournevis, coupe-coupe, barre de fer), cagoule noire, clés passe-partout, divers documents administratifs et personnels, un sac contenant des vêtements, ainsi que des bulletins de caisse.



Toujours selon la Police, le premier suspect a été interpellé sur place après la fuite à pied du conducteur. Les investigations ont rapidement établi que la bande avait perpétré, la veille au soir (19 octobre vers 20 heures), le cambriolage d'un multiservice à Dahra Djolof portant sur un préjudice de 8 000 000 FCFA, une affaire largement relayée sur les réseaux sociaux.



La poursuite des investigations a ensuite conduit à l'interpellation du cerveau présumé de la bande à Dahra Djolof, dont la perquisition du domicile a permis de saisir deux munitions dissimulées dans une tenue militaire ainsi que des plaques d'immatriculation.



Enfin, avec le concours du poste de police de Wakhinan Nimzat (Dakar), le confectionneur des clés passe-partout a également été appréhendé et conduit au service.

Les investigations se poursuivent.