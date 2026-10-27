JOJ Dakar 2026 : 53 experts français en renfort pour sécuriser les Jeux

À cinq jours de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse, l'ambassade de France au Sénégal a accueilli, à Dakar, un contingent de cinquante-trois (53) spécialistes français de la sécurité. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.



Ce déploiement technique et opérationnel réunit des policiers, des gendarmes et des membres de la sécurité civile. Ces experts possèdent une expérience récente acquise lors des Jeux de Paris 2024. Leur mission consiste à appuyer les forces sénégalaises sur des spécialités ciblées telles que le déminage, la lutte anti-drone et les communications.



« Cet événement sera l'occasion d'échanger avec les autorités sénégalaises sur l'état de la préparation sécuritaire », a souligné l'ambassadrice Christine Fages. Elle a également salué « un engagement important à la fois financier, technique et humain » pour garantir le succès de cette première édition olympique en terre africaine.



De son côté, le ministre Mouhamadou Makhtar Cissé a rappelé l'importance de cette collaboration bilatérale. « Tout pays qui organise les jeux fait appel à tous les pays amis pour collaborer dans l'organisation », a-t-il déclaré. Il a également confirmé la suspension temporaire des championnats de "Navétanes" afin de mobiliser l'ensemble des effectifs nécessaires à la protection des délégations jusqu'au 14 novembre.