JOJ Dakar 2026 : Diagna Ndiaye exhorte les 136 athlètes à faire honneur au drapeau national



Lors de la cérémonie de remise du drapeau national, lundi 26 octobre au Palais de la République, il a rappelé que la réussite ne se mesure pas uniquement au nombre de médailles remportées.

Face aux jeunes sportifs qui représenteront le Sénégal à cette compétition internationale, Mamadou Diagna Ndiaye a insisté sur la portée symbolique du drapeau national qui leur a été confié.

« Le Sénégal va confier son drapeau à ses enfants. Un drapeau, ce n’est pas un morceau de tissu, c’est une nation qui se met sur vos épaules non pas pour vous peser, mais pour vous porter », a-t-il déclaré.

Le président du COJOJ a également salué les efforts et la persévérance des athlètes, estimant que leur présence aux Jeux constitue déjà une reconnaissance du travail accompli.

« Vous avez déjà gagné parce que vous avez travaillé, vous avez cru, vous avez tenu quand c’était dur », a-t-il affirmé. Selon lui, être olympien à 17 ans traduit aussi la confiance placée par le Sénégal en sa jeunesse. « Vous comptez, votre rêve compte », a-t-il ajouté.

Le respect des adversaires au cœur de l’olympisme

Au-delà de la performance sportive, Mamadou Diagna Ndiaye a invité les représentants sénégalais à considérer leurs concurrents comme des partenaires de dépassement de soi plutôt que comme des ennemis.

« En face de vous, il y aura un jeune du Brésil, du Kenya, de la France, du Japon. Ne le regardez jamais comme un ennemi à battre. Regardez-le comme un frère », a-t-il lancé.

Il a souligné que le respect de l’adversaire demeure une valeur fondamentale de l’olympisme. « Ce concurrent, il est respectable, il mérite votre respect total. Parce que sans lui, vous ne pourriez pas vous dépasser. Saluez-le, serrez-lui la main avant et après, c’est ça l’olympisme », a-t-il rappelé.

« Ramener le bonheur d’avoir tout donné »

Pour le président du COJOJ, les jeunes athlètes ne doivent pas faire de la conquête des médailles leur seul objectif. S'il reconnaît que des distinctions seraient une source de joie et de fierté pour les Sénégalais, il les encourage surtout à donner le meilleur d’eux-mêmes.

« Je ne vais pas vous demander seulement de ramener des médailles. Elles combleraient de joie et de fierté tous vos compatriotes. Je vous demande de ramener du bonheur », a-t-il déclaré.

Il les a ainsi exhortés à terminer leurs épreuves sans regret, avec la satisfaction d’avoir tout donné et d’avoir honoré les couleurs nationales.

« Dites-vous : j’ai tout laissé là, j’ai été digne de mon drapeau », a-t-il insisté.

Mamadou Diagna Ndiaye a également encouragé les jeunes sportifs à profiter de cette rencontre internationale pour nouer des amitiés durables. Pour lui, les souvenirs humains pourraient avoir davantage de valeur que les résultats sportifs avec le temps. « Dans 20 ans, vous ne vous souviendrez peut-être pas de votre classement. Vous vous souviendrez de cet ami », a-t-il souligné.



En accueillant des délégations venues de plusieurs pays, les athlètes sénégalais auront également la responsabilité de faire découvrir l’hospitalité de leur pays. Mamadou Diagna Ndiaye leur a rappelé qu’ils ne sont pas seulement des compétiteurs, mais aussi les ambassadeurs de la Téranga.

« Vous n’êtes pas seulement l’équipe du Sénégal, vous êtes les hôtes de ces jeux. Le monde est chez vous, montrez-le ce que signifie la Téranga », a-t-il déclaré.

Il estime que l’accueil réservé aux participants étrangers constituera l’un des souvenirs les plus marquants de cette édition dakaroise. « Le plus beau souvenir que le monde gardera de Dakar 2026, ne sera pas un chrono, ce sera votre gentillesse », a-t-il affirmé.

Pour conclure, le président du COJOJ a invité les jeunes athlètes à vivre pleinement cette expérience olympique, dans la joie et la fierté. « Allez-y légers, allez-y joyeux, allez-y fiers. Mais surtout vivez ces jeux comme un grand moment de bonheur, un bonheur que vous n’oublierez jamais », a-t-il lancé, avant de conclure : « Le Sénégal vous aime déjà, maintenant allez le rendre heureux ».

À cinq jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le président du Comité d’organisation (COJOJ), Mamadou Diagna Ndiaye, a appelé les 136 athlètes sénégalais à faire preuve de dépassement de soi, de respect envers leurs adversaires et de fierté nationale.