Supporters sénégalais détenus: un membre de la FSF exhorte Diomaye «à régler ce problème diplomatiquement»

Depuis le 18 janvier 2026, 17 supporters sénégalais sont détenus dans les prisons marocaines suite aux violences survenues lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025. Malal Diallo Pithie, membre de la commission d’organisation de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), a lancé un appel au Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, pour la libération des détenus.



Le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a pris un avocat pour «permettre à ces jeunes d'être libres», selon Malal Diallo Pithie. «Mais, cela n'a pas suffi parce qu'ils sont toujours en prison. C'est pourquoi, je demande solennellement au Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, de se déplacer personnellement au Maroc afin de pouvoir régler ce problème diplomatiquement. Cela commence vraiment à durer et je pense que cette situation ne doit pas ternir l'image de nos deux pays», a-t-il estimé.



Malal Diallo Pithie a également saisi cette occasion pour clarifier le concept du «Dello Njukkel » (Trophy tour), critiqué par certains sénégalais. Ils estiment que le moment n'est pas propice étant donné que nos compatriotes croupissent dans les prisons marocaines. « Beaucoup de gens sont en train de critiquer le concept de « Trophy tour » mais il faut dire que c'est une excellente chose. Moi, qui suis toujours avec la délégation partout dans le pays, je mesure à sa juste valeur ce que le président de la Fédération sénégalaise de football est en train de faire. Les Sénégalais sont tellement contents quand la coupe passe chez eux. Tous les Sénégalais, quel que soit leur localité, méritent de toucher cette coupe », a-t-il clarifié dans le journal Libération.



Il a également ajouté que ce « Trophy tour » va permettre au coach Pape Thiaw « d'être plus conscient que les Sénégalais aiment le football et ils sont de plus en plus exigeants».

