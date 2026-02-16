Université Gaston Berger de Saint-Louis: les étudiants décrètent ce lundi 72 heures de Journées sans tickets

A l’Université Gaston Berger, la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) décrète, ce lundi 16 février, «72 heures de Journées sans ticket», caractérisées par la gratuité des services de restauration, tout en précisant que cette initiative est «renouvelable».



Selon un communiqué de la CESL, cette action vise à «exiger» la «vérité et la justice» après la mort dans des violences policières de l’étudiant Abdoulaye Ba. Les étudiants exigent aussi «la libération immédiate et sans condition» des étudiants arrêtés à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), ainsi que le «paiement intégral des rappels» de bourses.



Cette note intervient dans un contexte de tensions dans les universités sénégalaises, où les étudiants manifestent pour protester contre la réforme du système de bourses. «La CESL exige le maintien des acquis, jusqu’à une révision concertée du décret de 2014 relatif aux allocations d’études», concluent les étudiants.