Guédiawaye : un homme de 44 ans arrêté pour viol présumé sur sa belle-fille de 20 ans

Dans la banlieue de Dakar, un homme de 44 ans, identifié comme Youssou B., a été arrêté par le commissariat de Guédiawaye après une plainte déposée par sa compagne, N.S. Diallo. Celle-ci accuse son mari d’avoir abusé sexuellement de sa fille aînée, âgée de 20 ans, et issue de son premier mariage. Selon Libération, les faits se seraient produits à deux reprises, les vendredi 16 et samedi 17 octobre 2026, alors que la mère était absente.



D’après les déclarations de la plaignante, sa fille lui aurait raconté les faits après en avoir parlé à une voisine. Cette dernière a indiqué avoir aperçu la jeune femme dans la chambre conjugale, en train de se rhabiller, tandis que le mis en cause portait un caleçon et lui aurait ouvert la porte.



Des versions contradictoires



Entendue par les enquêteurs, la victime a affirmé que le mari de sa mère l’avait contrainte à des rapports sexuels à deux reprises, après l’avoir menacée de mort si elle révélait les faits. Les examens médicaux ont fait état de déchirures hyménales récentes.



Interrogé par la police, Youssou Ba a rejeté les accusations portées contre lui. Il a toutefois reconnu avoir flirté avec la jeune femme pendant plus de trente minutes, sans aller jusqu’à la pénétration, affirmant avoir pu maîtriser son corps. À la suite de cette affaire, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Guédiawaye a ordonné son placement en garde à vue. L’enquête ouverte se poursuit.