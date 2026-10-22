Rome : un Sénégalais aux 11 pseudonymes arrêté pour avoir agressé 7 femmes

En Italie, un ressortissant sénégalais de 24 ans, poursuivi pour une série d'agressions contre sept femmes à Rome et Milan, a été interpellé le dimanche 18 octobre par les gendarmes, selon le récit de L’Observateur.



Déclaré introuvable depuis juillet 2026, il avait été condamné définitivement le 1er avril 2026 par le tribunal de Milan. Son mode opératoire le plus grave remonte à la nuit du 5 octobre 2025 où, en trente minutes, il avait agressé quatre femmes d'affilée, brisant notamment le nez d'une trentenaire projetée sur le bitume et causant à une autre une fracture ouverte à la jambe. Identifié fin octobre 2025 grâce à la vidéosurveillance qui avait capturé ses joggings fluorescents et ses mèches blondes, il avait été remis en liberté avant la décision finale et s'était évaporé dans la nature.



De Lampedusa à la récidive : 43 identités judiciaires



Derrière le profil du prédateur se cache un parcours chaotique. Arrivé en Italie en 2017 alors qu'il était mineur, après avoir débarqué d'une pirogue à Lampedusa avec le rêve de devenir footballeur professionnel, A.S. a bénéficié du statut de réfugié avant de basculer dans la délinquance. Les fichiers de la police italienne révèlent un palmarès de 43 relevés d'identité judiciaire et 11 pseudonymes différents utilisés pour berner les autorités.