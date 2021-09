Dakar : un mort enregistré au cours d’une bagarre aux Hlm

Deux (2) individus, chacun armé de couteau, se sont livrés à une bagarre sans merci samedi soir, aux Hlm Rail-bi, un quartier de Dakar. L’un d’eux, qui a reçu plusieurs coups de couteau, a perdu la vie. Le présumé meurtrier a pris la fuite après son acte.



Le drame est survenu dans la nuit de samedi à dimanche vers 3 heures du matin. Selon Source A, la victime non encore identifiée, a rendu l’âme sur les lieux de la bagarre. Son bourreau est activement recherché.



La cellule de communication jointe par le journal confirme qu’il s’agit bien d’un règlement de compte et non d’un agresseur.