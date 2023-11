Dakar: un vigile suspecté d’être le complice des agresseurs qui ont attaqué la maison qu’il gardait

Devant la Chambre criminelle de Dakar, Boubacar Sow a fait face à de graves accusations. Soupçonné d'être le complice d'une bande d'agresseurs ayant attaqué deux maisons où il était en service, il a été inculpé pour « association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d'arme, de véhicule et de violence ». Depuis le 9 octobre dernier, il est détenu dans le cadre de cette affaire, renseigne L’Observateur.



À en croire le journal, les faits remontent à septembre 2018 lorsque la Brigade de Sangalkam a été alertée d'un cambriolage où 13 individus armés auraient pénétré par effraction dans deux maisons vers 4 heures du matin. Après avoir malmené les occupants, les assaillants ont dérobé 1000 000 FCFA. Une vidéo de surveillance montre le vigile discutant avec les malfaiteurs avant de retourner à son poste, éveillant ainsi les soupçons des enquêteurs.



Boubacar Sow, entendu par les autorités, a nié toute implication, affirmant avoir été lui-même attaqué par les agresseurs. Cependant, pendant l'interrogatoire, il a finalement dénoncé l'un des assaillants et complice Abdoulaye Dia.



Attrait à la barre de la Chambre criminelle de Dakar, Boubacar Sow a maintenu ses déclarations. Le procureur de la République a requis contre lui une peine de 5 ans de prison ferme.



L'affaire est en délibération et le verdict est attendu pour le 20 décembre prochain.