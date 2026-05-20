Coup de filet à Bounkiling : l'Ocrtis saisit 114 kg de chanvre indien après une course-poursuite

C'est un coup dur porté au trafic de stupéfiants dans la région. Les policiers de l'Ocrtis (Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants) basés à Sédhiou ont mis la main sur un total de 114 kilogrammes de chanvre indien, de la variété dite « verte ». La saisie s'est opérée à la suite d'une course-poursuite nocturne d'une quinzaine de kilomètres sur la Route nationale 4 (RN4).



Le suspect intercepté a été identifié comme étant Alpha Badji, un cultivateur de 18 ans domicilié à Tankoron. Lors de son arrestation, les forces de l'ordre ont saisi par devers lui une première moto transportant 52 kg de drogue dissimulés dans des sacs en sisal.



Son acolyte, surpris par la réactivité des agents, a préféré abandonner sa monture et sa cargaison pour s'enfuir à pied dans la nature. Les policiers ont découvert 62 kg de chanvre supplémentaires sur le deux-roues abandonné par le fugitif.



L'opération policière n'implique aucun hasard. Les enquêteurs agissaient sur la base d'un renseignement anonyme signalant un mouvement de convoyeurs en provenance du Nord Sindian, avec pour destination finale la zone de Kabada.



Grâce à cette information, une surveillance accrue a été mise en place dans tout le département de Bounkiling dès le dimanche matin. Le piège s'est finalement refermé vers 2 heures du matin lorsque les deux motos suspectes ont été repérées à hauteur du village de Diacounda.



À la suite de ce coup de filet, Alpha Badji a été immédiatement placé en garde à vue. Il est poursuivi pour des faits graves d'association de malfaiteurs, ainsi que de détention et trafic intérieur de drogue. De leur côté, les enquêteurs de la Brs de Sédhiou poursuivent activement leurs recherches pour retrouver et interpeller le second trafiquant en fuite, informe Libération.

