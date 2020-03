Dakar: une asiatique tombe en syncope en pleine rue de Sandaga et crée la panique

La psychose née du coronavirus gagne du terrain. Une asiatique est tombée en syncope en pleine rue du marché Sandaga, dans la capitale sénégalaise et a créé la panique.



Au Sénégal, quatre (4) cas de coronavirus ont été recensés, depuis lundi 2 mars, par les autorités sénégalaises. Deux Français (dont un d'origine sénégalaise) et une Britannique font partie des quatre personnes infectées. Des cas suspects se sont révélés négatifs.



L’épidémie de Coronavirus partie de la Chine depuis fin 2019 a fait plus de 3.000 morts dans le monde, dont la plupart a été recensée dans ce pays d’Asie