Dakar: une délégation du Fonds Lives and Livelihoods (LLF) en visite au Sénégal pour évaluer des projets de développement

« À l’ordre du jour de cette visite figurent trois initiatives majeures : le Programme d’Appui au Pastoralisme, d’une valeur de 31 millions de dollars, le Programme Régional de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz, financé à hauteur de 32 millions de dollars, et le Projet de Lutte contre le Paludisme, doté de 32 millions de dollars. Ces projets, couvrant 48 départements sénégalais, sont mis en œuvre par les ministères de l’Agriculture et de la Santé, avec un impact significatif sur les communautés locales », a déclaré Dr Nabil Ghalleb, directeur du centre régional de la BID à Dakar.



La délégation, dirigée par Dr Ghalleb, comprend des représentants des principaux organismes donateurs, dont le Fonds d’Abou Dhabi pour le Développement, la Fondation Bill et Melinda Gates, le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement, le Centre d’Aide Humanitaire et de Secours du Roi Salmane, et le Fonds du Qatar pour le Développement. Ces organisations collaborent étroitement pour s’assurer que les fonds sont utilisés efficacement pour améliorer la qualité de vie des populations bénéficiaires.



Durant leur séjour, les membres de la délégation rencontreront des hauts fonctionnaires sénégalais, dont le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, et le coordonnateur de la Direction Générale de la Coopération, des Financements Extérieurs et du Développement du Secteur Privé. Ils auront également des séances de travail avec les responsables du Programme National de Lutte contre le Paludisme et le ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Ces réunions visent à renforcer la collaboration pour assurer une croissance économique durable, la sécurité alimentaire et la mobilisation de ressources en soutien au Plan Sénégal Émergent (PSE).



L’un des moments forts de la visite sera les déplacements sur le terrain à Méckhé, Ndiaye, Boulal et Déaly. Ces visites permettront à la délégation de voir de près l’impact concret des projets sur la productivité locale et la lutte contre le paludisme. Ces observations fourniront des informations cruciales pour l’amélioration future des initiatives.



« Le LLF, créé en 2016 avec un fonds initial de 2,5 milliards de dollars, a pour objectif de sortir de la pauvreté les populations les plus vulnérables dans les pays membres de la BID. Il s’agit de la plus grande initiative de ce type au Moyen-Orient, ciblant la santé, l’agriculture et les infrastructures de base pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD). Cet argent est utilisé à bon escient parce que les projets dans lesquelles il sont utilisés sont pour les plus vulnérables », a salué le représentant du ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération.



Les projets en cours au Sénégal représentent des efforts coordonnés pour améliorer la vie des populations rurales. Le Programme d’Appui au Pastoralisme vise à soutenir les communautés pastorales en renforçant leurs capacités de résilience face aux défis climatiques et économiques. Le Programme Régional de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz a pour objectif d’assurer l’autosuffisance en riz du pays, un élément crucial pour la sécurité alimentaire. « Le Projet de Lutte contre le Paludisme vise à réduire significativement la morbidité et la mortalité causées par cette maladie », a souligné le représentant du ministère de la Santé et de l’action sociale.



Le LLF se distingue par son approche collaborative, réunissant des partenaires variés pour maximiser l’impact des projets financés. Les rencontres avec les ministères sénégalais permettent de s'assurer que les projets sont alignés avec les priorités nationales et qu'ils bénéficient du soutien nécessaire pour leur succès.



La conférence de presse conjointe de la délégation du LLF et du gouvernement sénégalais, s’est tenue ce lundi 3 juin à Dakar. Il a été l’occasion de partager les résultats de cette mission et de discuter des prochaines étapes.



Le séjour de la délégation au Sénégal est une étape cruciale pour évaluer les progrès réalisés et identifier les domaines nécessitant des améliorations. Selon Dr Nabil Ghalleb « il souligne également l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la pauvreté et le développement durable. »