Dakar: une journée sans accouchement dans les hôpitaux, les sages-femmes en colère (Vidéo)

Les blouses blanches ont croisé leurs bras ce jeudi sur toute l'étendue du territoire sénégalais. En colère contre l'inculpation et le placement sous mandat de dépôt de six et quatre de leurs collègues de Louga, pour « non-assistance à une personne en danger » après le décès d'Astou Sokhna, les personnels de santé du pays ont décrété une journée sans accouchement ce jeudi dans toutes les maternités du public.



Ils dénoncent également des salaires misérables, une surcharge de travail et un manque de moyens techniques.



A l'instar de tous les autres établissements de santé de la capitale sénégalaise, la maternité du Centre de santé de Grand Dakar (Commune d'arrondissement de la ville de Dakar) a paralysé son système sanitaire. En l'absence de la majorité des personnels et la fermeture des autres secteurs, la maternité n'est plus en mesure d'assurer les accouchements saufs en cas d'urgence, a confié la sage-femme Ndeye Khady Sall dans son entretien avec PressAfrik.