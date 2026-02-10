Dakar : une plainte pour vol débouche sur une arrestation pour actes contre nature

La Sûreté urbaine de Dakar a interpellé Pape Aly Diop et Ndongo Sène. Initialement saisi pour un vol de téléphone et un retrait frauduleux, le dossier a révélé des soupçons de relations sexuelles illégales suite aux perquisitions des enquêteurs.



L'affaire débute lorsque Pape Aly Diop dépose une plainte auprès de la Sûreté urbaine. Il accuse un individu nommé Ndongo, rencontré lors d'un voyage à Louga, de lui avoir dérobé son téléphone portable par arrachage. Selon le plaignant, ce vol aurait été suivi d'un retrait frauduleux de 2 250 000 FCFA depuis son compte Wave. Les investigations menées par les forces de l'ordre ont permis de localiser et d'interpeller le suspect, identifié sous le nom de Ndongo Sène, âgé de 23 ans, alors qu'il se trouvait dans un établissement des Maristes.



Lors de son interrogatoire, Ndongo Sène a nié les faits de vol. Il a affirmé avoir délibérément confisqué le téléphone en guise de garantie, soutenant que Pape Aly Diop lui devait la somme de deux millions de FCFA. Le mis en cause a déclaré aux enquêteurs que cette dette correspondait au paiement promis pour un rapport sexuel qu'ils auraient eu ensemble à la demande du plaignant. Il a précisé qu'il s'agissait de leur deuxième rencontre de cette nature.



Face aux dénégations initiales de Pape Aly Diop, Ndongo Sène a fourni une description détaillée de la chambre de son accusateur. Les policiers se sont rendus sur les lieux pour vérification. Sur place, les enquêteurs ont constaté que la configuration de la chambre était conforme à la description faite par le suspect. En parallèle, les policiers ont découvert un flacon de gel lubrifiant, une boîte d'huile lubrifiante ainsi que des préservatifs. Les deux protagonistes ont été mis à la disposition de la justice.